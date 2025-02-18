FATİH TERİM VE KIZI MERVE TERİM’İN NEŞELİ ANLARI

Ünlü futbol teknik direktör Fatih Terim ve kızı Merve Terim Çetin’in paylaştığı neşeli anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkili, birlikte oynadıkları “kafa topu” oyunu ile eğlenceli bir anı paylaştı ve bu videoda izleyiciler hızla ilerliyor.

Fatih Terim ve Kızı Merve Terim’in Oyun Keyfi

Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından babası Fatih Terim ile birlikte oynadıkları kafada topu oyununun videosunu paylaştı. Neşeli anların yer aldığı videoda, baba-kızın birbirlerine karşı gösterdiği eğlenceli rekabete dikkat çekildi. Merve, videoya “Tatile yeni geldim, formum biraz azaldı!” şeklinde bir espriyle yazdığı açıklamayla onları güldürdü.

Viral Olmayı Başardı

Fatih Terim ve Merve Terim’in paylaştığı bu video, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Video, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşım sayıları hızla arttı. Baba-kızın samimi ve eğlenceli anları, izleyenlerin bakışlarını güldürdü ve büyük bir beğeni topladı.

Sosyal Medyada Takipçi Akını

Merve Terim’in Instagram’da yaptığı paylaşımlar, özellikle baba-kızın birlikte sürdürülebilmesinin mümkün anları yansıtıldığı için dikkat çekiyor. Bu video da, uzaktaki samimi ve aktif anlarını kayıtlarıyla paylaşma konusunda Merve’nin tarzını bir kez daha gözlere serdi.

Fatih Terim’in Ailesiyle İlişkisi

Fatih Terim’in, aile içindeki ilişkiler ve zaman zaman paylaştığı özel anlar, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Ailevi bağları güçlü olan Terim, gerek sosyal medya paylaşımlarının ayrıntılandırıldığı açıklamalarla güncel bir öneri geliyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/