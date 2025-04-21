SUAT SUNA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında, belediyenin Kültür ve Sanat Danışmanı olarak tanıtılan ünlü şarkıcı Suat Suna’ya verilen milyonlarca liralık ihaleler gündeme oturdu. AK Partili Meclis Üyesi Yunus Mercanlı, şartname olmadan doğrudan temin yoluyla verilen ihalelerin usulsüz olduğunu öne sürerken, Belediye Başkanı Hasan Akgün savunmasını “Suat Suna danışman değil, maaşlı hocamız” sözleriyle yaptı.

SEÇİM DÖNEMİNDE ŞARTNAME OLMADAN 3 MİLYONLUK İHALE

AK Partili Mercanlı, Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar organizasyonlarında kullanılmak üzere sahne kurulumu ve ışıklandırma hizmeti için 4 Mart 2024’te doğrudan temin yöntemiyle ihale verildiğini, ancak bu işlemin şartname olmadan ve yasal limitin çok üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yasal sınırın 600 bin TL olduğunu hatırlatan Mercanlı, bu sınırın çok üzerinde olan 3 milyon TL’lik ihalenin yalnızca bir hafta içinde tamamlandığını ve 11 Mart’ta fatura kesildiğini ifade etti. Ayrıca, 17 Mart’ta “başkan oluru” ile ödeme yetkisi alındığını ve bu durumun mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

BAŞKAN AKGÜN: “DANIŞMAN DEĞİL, HOCAMIZ”

İddialara yanıt veren Başkan Hasan Akgün ise Suat Suna’yı savundu. Akgün, “Suat Suna bizim maaşlı hocamız. Danışman değil,” diyerek, meclisteki eleştirileri yumuşatmaya çalıştı.

Ancak Yunus Mercanlı, belediyeye ait 2024 Faaliyet Raporu’nda Suat Suna’nın “Kültür ve Sanat Danışmanı” olarak geçtiğini hatırlattı. Akgün ise bunun bir hata olduğunu kabul ederek, “Doğrudur, fahri danışmanlık yaptı ama şu anda danışman değil, bizde hocalık yapıyor. Raporun dili bizim hatamız,” dedi.

SUNA’YA BİRÇOK DOĞRUDAN TEMİN DOSYASI

Mercanlı, Suat Suna’ya sadece tek bir ihale değil, aynı zamanda başka doğrudan temin dosyalarının da verildiğini ve bunun belediyenin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Başkan Akgün ise bu eleştiriye sessiz kalarak yanıt vermedi.

ODA ORKESTRASI KURUP KONSERLER VERMİŞ

‘Aramızda Uçurumlar’, ‘Ansızın Çektin Gittin’ gibi parçalarıyla tanınan Suat Suna’nın belediye ile ilişkileri yalnızca sahne kurulumuyla sınırlı kalmadı. İddiaya göre Suna, belediye bünyesinde Gençlik Oda Orkestrası kurdu ve çok sayıda konser organizasyonu gerçekleştirdi.

Belediyenin resmi internet sitesinde hâlâ “Kültür ve Sanat Danışmanı” olarak anılan Suat Suna’ya, Başkan Akgün’ün teşekkür belgesi verdiği de ortaya çıktı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/