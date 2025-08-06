AĞUSTOS AYININ İLK SEÇİM ANKETİNDEN CHP BİRİNCİ ÇIKTI!

Siyaset gündemi Ağustos ayına hızlı başladı. HBS Araştırma’nın 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yaptığı genel seçim anketi, seçmen tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. “Bu Pazar seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlar, siyasi dengelerde dikkat çekici değişimlere işaret ediyor.

CHP ÖNDE, AK PARTİ TAKİPTE

Ankete göre CHP yüzde 34,8 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 29 ile ikinci sırada kaldı. Bu fark, muhalefet cephesinde moral yaratırken iktidar kanadında strateji değişikliklerini gündeme getirebilir.

ORTA SIRALARDA YOĞUNLUK VAR

DEM Parti yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7,4, İYİ Parti yüzde 6,2 oy aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,3’lük eşit oranla dikkat çekti. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

SEÇMENİN NABZI DEĞİŞİYOR

Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak açıklanırken, seçmenlerin yaz aylarında da aktif şekilde siyasi tercihlerinde değişiklik yaptığı gözlemlendi. Bu tablo, sonbahar aylarında yapılacak yeni anketlerde daha büyük dalgalanmalara işaret edebilir.

SİYASİ STRATEJİLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Anket sonuçları, partilerin kampanya ve iletişim stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle genç seçmen ve kararsızlar üzerinde etkili olacak yeni söylemler, oy oranlarını doğrudan etkileyebilir.