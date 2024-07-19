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Mustafa Sarıgül de var: 10 fezleke Meclis’te

Mustafa Sarıgül de var: 10 fezleke Meclis’te
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 14:15
AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve DBP’li 10 milletvekilli hakkındaki tezkereler, Meclis Başkanlığı’nca ‘Gelen Kağıtlar’ listesinde yayımlanarak Karma Komisyon’a havale edildi.

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