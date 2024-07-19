Mustafa Sarıgül de var: 10 fezleke Meclis’te

AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve DBP’li 10 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Karma Komisyon’a iletildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenen milletvekilleri arasında AKP ve MHP’li isimler de yer aldı. AKP Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı hakkında iki, MHP Milletvekili Semih Işıkver hakkında bir fezleke Karma Komisyon’a gönderildi.
İYİ Parti Milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Burak Akburak da hakkında fezleke düzenlenen isimler arasında yer aldı.
Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin haklarında fezleke düzenlenen diğer isimler şöyle:
DEM Parti Milletvekilleri Burcugül Çubuk, Meral Danış Beştaş ve Sırrı Sakık,
Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Keskin Bayındır,
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül.