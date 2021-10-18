Spor Yazarlarından Dev Maç Değerlendirmesi

“Artık Fenerbahçe açısından maçın ayarı kaçmıştı ama on kişilik Fenerbahçe, üstelik baraj ve kaleci hatasıyla gol yedikten sonra saygı duyulacak bir mücadele verdi.Sadece mücadele de değil… İlk yarı oynamaya devam etti Fenerbahçe. Bir taraftan Trabzonspor’u ceza alanına sokmayıp bir taraftan rakip kaleye gitti. İlk yarının son dakikalarında Trabzonspor’un bir gol şansı daha oldu ama o da uzaktan çekilen şutu Altay çeldikten sonra yaşanan karamboldü.”