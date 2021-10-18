Spor Yazarlarından Dev Maç Değerlendirmesi

Süper Lig’in 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve mücadelesinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor maçı 3-1 kazandı. Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
SPOR YAZARLARI DEV MAÇI DEĞERLENDİRDİ
Süper Lig’de 9. hafta dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve mücadelesinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar…
ERCAN GÜVEN: ZİNCİRLEME KAZA
“Fenerbahçe Trabzon’da “Zincirleme kaza” gibi bir yenilgi aldı ama bir tek Pereira kazayı yara almadan atlattı!..”
“Savunma garantisi Kim Jae iki sarı kartla atıldı 23’de takımı on kişi bıraktı. Altay barajı yanlış kurdurdu topu içeri aldı Trabzonspor’a beraberliği hediye etti. Szalai kale önünde Cornelius’a künde atıp penaltı yaratarak Trabzonspor’a “fark” yolunu açtı.”
“En iyi yeri savunması ve kalesi çöktü Fenerbahçe’nin. Üstelik kazaya karışanlar arasında sarı kart adaleti olmayan hakem de vardı.Yani faturayı Pereira’ya kesmek imkansız.İşe iyi yönden bakarsanız, hiç mücadeleden kopmadı Fenerbahçe o kadar.”
“Tempolu, hızlı ve keyifli başlayan maçın daha ikinci dakikasında Novak bir Trabzonspor golünü çeldi, üçüncü dakikasında Fenerbahçe’nin erken golü geldi. Ferdi’den başlayıp, Mesut’un ceza alanına soktuğu topa Valencia’dan sonra son vuran Rossi’ydi.”
“Santrfor görevini yorgun ve gergin Valencia’ya vererek şaşırtan, savunmanın sağına Novak, Gustavo’nun yanına Crespo’yu koyarak, Mesut’un özgürlük alanını genişletmek isteyen Pereira’nın Fenerbahçe’si Osayi ve Ferdi’nin savunmaya katkılarıyla arkada güvenliydi ama Corneilus ve Siopis’i kulübede saklayan Abdullah Avcı sanki sahaya fark atmaya çıkmıştı.Hele 13 ve 23’de gördüğü iki sarı kartla -ki, birincisi açık sarıydı- oyun dışı kalan Fenerbahçe savunmasının bel kemiği Kim’den sonra… On kişi kalan Fenerbahçe’de Gustavo savunmaya, orta saha üstünlüğü Trabzonspor’a geçti ve 25’de kazandıkları serbest vuruş beraberlik golünü getirdi.Ama nasıl?”
“İğne deliğinden top geçiren sahanın yıldızı Bakasetas serbest vuruş kullanıyor, Altay barajın arkasına yatan Osayi’nin kapadığı alanı ölçüp biçmeden ters direğe geçip bekliyor… Osayi’nin kafasını sıyıran Bakasetas’ın yerden şutuna zor yetişen Altay topu içeri alıyor. Fenerbahçe tam anlamıyla “teknik arıza” sonucu yiyor beraberlik golünü. Başrolde Altay.”
“Artık Fenerbahçe açısından maçın ayarı kaçmıştı ama on kişilik Fenerbahçe, üstelik baraj ve kaleci hatasıyla gol yedikten sonra saygı duyulacak bir mücadele verdi.Sadece mücadele de değil… İlk yarı oynamaya devam etti Fenerbahçe. Bir taraftan Trabzonspor’u ceza alanına sokmayıp bir taraftan rakip kaleye gitti. İlk yarının son dakikalarında Trabzonspor’un bir gol şansı daha oldu ama o da uzaktan çekilen şutu Altay çeldikten sonra yaşanan karamboldü.”
“İlk devreyi berabere tamamlayan on kişilik Fenerbahçe’den sonra ikinci devre sakatlıklar yüzünden Trabzonspor’un oyun planları değişti. Nwakaeme ve Peres sakatlık yüzünden, Denswil hoca tercihinden değişti, Yusuf, Trondsen ve Dorukan girdi. Özellikle Yusuf ev sahibinin kanadını hareketlendirdi.”
“Pereira karşı hamle olarak artık sahada tartışmalara girmeye başlayan Valencia ile Serdar Dursun’u değiştirdi. Ancak dakikalar ilerledikçe eksik futbolcunun performansını aralarında paylaşmak zorunda olan Fenerbahçe’de yorgunluk belirtileri başladı. Tam savunmaya döndü. Serdar Dursun’a hemen hiç iş düşmedi.”
“Trabzonspor baskılı oynuyordu ama pozisyonları sonlandıramıyordu. Abdullah Avcı son değişiklik haklarını kullanarak Cornelius ile Siopis ile bu eksiği düzeltmeyi umduğunda maçın bitmesine yirmi dakika vardı. Ancak Cornelius uzun süre çerçeveyi bulamadı.”
“Pereira, beraberliği kurtarmak için Tisserand’ı alıp Rossi’yi çıkardı ve Gustavo’yu orta sahadaki yerine çekti. Kendisinden mucizeler beklense de golün pasını verip bir şutu da Uğurcan’da kalarak işini yapan ve 75 dakika oynayan Mesut ile Sosa’yı değiştirdi. Ne Fenerbahçe’nin savunması değişti ne de Trabzonspor’un baskısı. Son on dakikaya Dorukan’ın direkten dönen kafası ile geçidi.”
“82’de ise Szalai’nin kale önünde Cornelius’a kündesi ve hakemin penaltı kararı vardı. Bakasetas’ın penaltısını Altay ayakta izledi.Hemen ardından üçüncü gol…Pereira’yı da sinirlendiren net bir yenilgi ama Fenerbahçe açısından zincirleme kaza gibiydi.”
CEMAL ERSEN: BAKASETAS CAN VERİYOR
“Uzun süre on kişi oynayarak maçı tamamlamanın nasıl bir zorluk olduğunu en iyi bilen takımlardan biri Trabzonspor’dur kuşkusuz. Önce Konya deplasmanında, hemen ardından Alanyaspor karşısında doksan dakikayı bir eksik oynamak ve yenilmemek her babayiğidin harcı değildi.”
“Dün akşam aynı kaderi Fenerbahçe yaşadı, fakat üzülen taraf oldu. Haftanın müsabakasında çok ilginç anlar yaşandı. Henüz 2. dakikada Trabzonspor’un kaçırdığı pozisyon döndü Trabzonspor’un kalesinde gol oldu.”
“23. dakikada savunmanın en önemli isimlerinden Kim ikinci sarıdan kızarınca, oyunun şekli tamamen değişti. Bakasetas’ın frikik golünde barajın ve kaleci Altay’ın büyük hatası vardı, Yunan oyuncu ikisini de affetmedi. Komşunun çocuğu yine yaptı yapacağını. Zaten maçın yıldızı hanesine onu yazdım.”
“Eşitlik sayısı Trabzonspor için elbette büyük motivasyon oldu. Rakip on kişi kalmış, oyunun kontrolünü ele almışsın. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçer mi? Gelin görün ki, ilk yarının son dakikalarında Önce Peres ve oluşan karambolde Bakasetas, hemen ardından Hugo’nun boş kaleye atamadığı toplar, Karadeniz ekibi adına büyük şanssızlık idi.”
“Maçtan önce sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı konuşulan Nwakaeme’nin kasığını tutarak çıkması da öyle hakeza!İki takım arasındaki rekabetin ne anlama geldiğini sahadaki oyuncuların çoğu bilmese de, birileri kulaklarını fısıldamıştır. Sıradan bir lig maçının ötesinde şeyler yaşandı performans adına. Özellikle de Fenerbahçe’nin direnci. Pereria’nın hamleleri takımını diri tuttu. Ama bir yere kadar, takımın nefesi yetmedi.”
“Nwakaeme’den sonra Peres’in sakatlanması Abdullah Avcı’nın oyun kurgusunu da etkiledi. Zorunlu değişiklikler istenen faydayı sağlamadı. Gervinho solda çok etkisiz kaldı. Sağ tarafta oyuna sonradan giren Yusuf Sarı’nın dışında topu ileri taşıma çabasında kimse yoktu. Orta alan Berat ile ayakta kalmaya çalıştı. O da yorulup çıktı. Ömür hala yeteneklerinin farkında değil. Bir iyi bir kötü oyunu ile sürekli forma bulmasını güçleştiriyor. Üç ayrı pozisyonda oynamasının rolü var mıdır? Evet vardır. Doğru yanıt hocasında.”
“İkinci yarıda baskın görünmesine karşın dilediği pozisyonları üretemeyen Trabzonspor çok zorlandı. Cornelius’un girmesiyle hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Avcı planlarını da değiştirdi. Kanatları kullanmaya ve Noveçli’ye yüksek toplar atmaya başladı. O da hakkını verdi. Aldığı penaltı ile düğümü çözen isim oldu. Keşke VAR’a gerek kalmasaydı!Topun başına kim gelecekti? Elbette altın çocuk Bakasetas. O kadar soğukkanlı idi ki, yine gereğini yaptı.”
“Sonrası tam bir trajediye dönüştü Fenerbahçe için. Eşitlik sayısı için bu kadar cesur olursanız, riskleri de göze alacaksınız. Nitekim bir hızlı hücum Trabzonspor’un üçüncü golüne Yusuf Sarı’nın adı yazıldı. Konuk ekip için şanssız bir andı.”
“Bu tarz maçları oynamak zordur. Şartlar lehinize gibi görünse de istediğiniz skoru almakta zorlanabilir, hatta hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Trabzonspor bir galibiyetten ötesini aldı. Kazanmak güzel. Lakin Fenerbahçe karşısında galip gelip liderlik koltuğuna oturmak çok daha değerli. Manevi açıdan da önemi farklı! Trabzonspor’un işi bundan sonra daha güç. Unvana sahip olmak farklı, sezon sonuna dek taşıyabilme becerisi göstermek farklı. Ama şu bir gerçek; bu takımdaki tüm yabancı oyuncular o güzelim “kolbastıyı” öğrenecek.”
AKSAL YAUZ: TRABZONSPORLULAR ÇOK MUTLU
“Bazı maçlar vardır mutluluğa tavan, morallere taban yaptıran; galibiyetlerde sevindiren, eğlendiren, mağlubiyetlerde yemeden, içmeden kesen!Trabzonspor, Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalar da onlardan biri.İki takım arasında bırakın lig, kupa maçlarını, gazozuna oynasalar; durum değişmez!”
“Maça gelince…Oyuncuların ısınması bir yana, dakikalar maça henüz ısınmadan, futbol yazılı olmayan kuralını hatırlattı, ‘atamayana atarlar’. Bordo-mavililer, ilk ataklarında golle tanışacakları yerde, dönen topu kalelerinde gördüler. Rossi’nin ayak içi vuruşu; sahada ve tribünde olanlar şaşkın hatta ekran başında olanlar da…”
“Fenerbahçeli oyuncular iyi alan daraltarak, kanatları çok iyi kapatarak, orta sahadan Trabzonsporlu hızlı oyuncuların koşu koridorlarına atılacak toplara engel olarak başladı.Edgar, öyle bir zamanda devreye girdi ki, geriden topla çıkıp, Djanıny’e attığı klas pas, devamında Mın Jae’nin, Djanıny’e faulü sonrası gördüğü kırmızı gecenin kırılma anıydı ve Bakasetas’ın topu adeta iğne deliğinden geçirip attığı gol…”
“Hamsik’in eksikliği hissedildi. Hatta Nwakaemen’nin sakatlanıp oyundan çıkması şansızlıktı. Zira bir eksik oynayan doğal olarak iyi kapanan Fenerbahçe’ye karşı gol bulmak; iyi adam eksilten oyuncular, kanatlardan yapılacak ortalar sayesinde çok daha rahat olurdu…Ona rağmen sürekli gol aradı, golü kovaladı bordo-mavililer… Fenerbahçe’yi bir eksik yakalamışken…80’de Dorukan’ın direkte patlayan topu… Devamında Szalaı’nın, Cornelıus’a (penaltı) hareketi, Bakasetas ve Yusuf ile gelen goller sonrası Trabzonspor hem yenilmezliğini sürdürdü hem de ligin lideri oldu.Trabzonsporlular, onlar da çok mutlu!”