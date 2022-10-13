Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci hakkında ‘tek tip’ açıklaması

Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusu hakkında önemli açıklamalar geldi. Sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması için kadro düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz.” diyerek ay sonunu işaret gösterdi. Çalışma kapsamında kadroya geçecek olan pozisyonlar ve meslek grupları netleşecek. Peki, kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.