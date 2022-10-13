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Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci hakkında ‘tek tip’ açıklaması

Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci hakkında ‘tek tip’ açıklaması
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13 Ekim 2022 - 11:30

Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek sorusu hakkında önemli açıklamalar geldi. Sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması için kadro düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz.” diyerek ay sonunu işaret gösterdi. Çalışma kapsamında kadroya geçecek olan pozisyonlar ve meslek grupları netleşecek. Peki, kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci hakkında tek tip açıklaması

Sözleşmeli personele kadroda son durum, kamu çalışanlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekonomiye yönelik EYT ve torba yasa çalışmaları başlarken gündemin bir diğer önemli maddesi olan kamuda sözleşmeli personele kadro çalışmasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Bakan Bilgin TRT Haber’de yaptığı açıklamada çalışmaların bu ay sonunda bitirileceğini söyleyerek, kamu görevlilerine tüm haklarının verileceğini belirtti.

2/4KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK

KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

İşte Bakan Bilgin’in açıklamalarından satır başları:

Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.

3/4KİMLER KADROYA GEÇECEK

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, “Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz” diye konuşmuştu.

Kadroya geçecek olan kişilerin pozisyonların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

4/4DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ağustos ayında AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada “Ekim ayında gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve Kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT’li (emeklilikte yaşa takılanlar) kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak” demişti.

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