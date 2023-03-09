Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”

1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV‘nin yayın yönetmenliğini 6 Mart’ta bırakan Yılmaz Özdil Sözcü gazetesi ile de yollarını ayırdı.
Türkiye’nin ve Sözcü gazetesinin en çok okunan yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil, 1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV’nin yayın yönetmenliği görevini sadece 6 gün sürdürebilmişti.
Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından Sözcü’deki köşe yazarlığını da bıraktığını şu sözlerle duyurdu:
“Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.”
NE OLMUŞTU?
Yılmaz Özdil, geçen günlerde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart’ta resmen izleyicilerle buluşan Sözcü TV‘deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığını duyurmuştu. “Değerli patronumuz Burak Akbay’a söz verdiğim şekilde ‘kurucu’ görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım” diyen Özdil, “Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur” diyerek sitem etmişti. Özdil, “CHP’nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim” diye yazmıştı.
Özdil ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun kendisini aradığını, CHP ve medya üzerine konuştuklarını duyurmuş; “Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım” demişti.