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Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”

Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”
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09 Mart 2023 - 16:07
Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden istifa etti.

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