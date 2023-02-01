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Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı

Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2023 - 18:04

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.

Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz’ün yumruk atan isim olduğu iddia edildi.

Tüysüz’ün korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Halk TV’de yer alan bilgilere göre “görgü tanıkların ifadesine göre yumruklu saldırı yapıldı. Ancak saldırı herhangi bir tartışma üzerine değil, muhalefet kulisinden çıkarken direk yapıldığını öğrendik. Sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi sahibi değiliz. Polis olaya müdahale etti, saldırgan dışarı çıkarıldı” dedi.

SARIGÜL’DEN SALDIRI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Mustafa Sarıgül saldırının ardından açıklamalarda bulundu ve “Daha sonra öğrendiğim geçmiş bir milletvekili, yanıma yanaşarak hiç bilmediğim konular hakkında bana sorular sordu. Ben de ‘Tanımıyorum sizi, bunun yeri burası değil’ dedim. Onun üzerine oradan uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabi ki yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye’de olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşılaşmak beni son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, konuşma yapmanın yeri ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayanlardan yana bir arkadaşınız olarak yüzde parlamentoda böylesi bir olayın tecelli etmesi beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.

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TÜYSÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Sarıgül’e yumruk atan Tüysüz, basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

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TURAN TÜYSÜZ KİMDİR?

Turan Tüysüz, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Şanlıurfa milletvekili seçildi.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti ve Anavatan Partisi’ne katıldı. 2019 yılında HDP’den aday gösterilmişti. 2023 seçimlerinde ise aday gösterilmedi.

CHP’den ihraç isteminin nedeni o dönem Sarıgül ile hareket etmesi olarak gösterildi.

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