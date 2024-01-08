Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!

Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
08 Ocak 2024 - 10:25

Arkadaki polislere yer açmak için çömeldiğini söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, “42 Yıldır medya insanıyım. Kamera ve fotoğraf karesine girme sıkıntım hiç olmadı” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtıDilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtı
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararıGazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Brezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildiBrezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
THY’den ucuz bilet kampanyasıTHY’den ucuz bilet kampanyası
Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyorSosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
50 trilyon dolarlık fonlarla büyük buluşma! Tarihte ilk kez olacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya ünlüsü ‘meteoroloji uzmanı’ için harekete geçildi! Sahte diploma başvurusu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Brezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’den ucuz bilet kampanyası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MUTLU BİR HAYAT VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Abdulkadir Selvi’den Ali Koç’a: ‘Bu uyarı senin için…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!
SON DAKİKA HABERLERİ
Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret ettiOcak 5, 2024-4:28 pm
Vakalar arttı, İstanbul’da yoğun bakımlarda yer kalmadı!Ocak 5, 2024-3:58 pm
65 yaş üstü kartlar geri alınacak ‘Uymayanlara para cezası verilecek’Ocak 5, 2024-3:52 pm
Hindistan Umman Denizi’nde gemi ve uçak konuşlandırdıOcak 5, 2024-3:05 pm
“Kamuda torpil” haberlerine yayın yasağıOcak 5, 2024-2:43 pm
Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek!Ocak 5, 2024-12:55 pm
Bir sigara grubuna daha zam!Ocak 5, 2024-12:53 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !