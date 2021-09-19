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Özel Hayatından Dikkat Çeken Açıklamalar

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Özel Hayatından Dikkat Çeken Açıklamalar
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19 Eylül 2021 - 10:46
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Model Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı’nda Seren Moda’nın gelinlik mağazasının açılışındaydı. Ulusoy, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı.

Model, mağaza sahipleri Turan Aksoy, Yusuf Çamöz ve manken arkadaşı Zeliha Çal’la açılış kurdelesini kesti.
Faruk Çolakoğlu’yla ilişkisi olan Ulusoy, “Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?” sorusuna, “Yıllardır bu soru bana her gelinlik açılışında bana sorulur. Bu işler gerçekten hayırlısı ve kısmet. Son zamanlarda boşanmalarda çok arttı. Bu konuda iyi düşünmek lazım. Çok iyi karar vermek gerekiyor ve o kişiyi iyi tanımak lazım. Ben şu an çok mutlu olduğum bir ilişkinin içindeyim. Huzurluyum ve mutluyum. Bunun da böyle devam etmesini istiyorum. Gerisi Allah’a kalmış” yanıtını verdi.
‘Bunun üzerine çok düşünmedim’
Model, “Sizi evlilik korkutuyor mu?” sorusuna, “Bunun üzerine çok düşünmedim. Mesela ben ‘gelinlik giymeli’ gibi bir düşüncem olmadı. Zamanı gelince tasarımcı arkadaşlarım bana en iyi gelinliği yapacaklarına inanıyorum” cevabını verdi.

 

Ulusoy, “Evlenirseniz evlilik sözleşmesi yapar mısınız?” sorusuna ise, “Daha durun evlenmeye ‘hayırlısı, kısmet” diyoruz sözleşmeyi sonra konuşuruz. Boşanmayı konuşmayalım daha” yanıtını verdi.
 Seren Moda’nın sahipleri Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz Nişantaşı’ndaki mağazasını hizmete açtılar…
Son günlerde defileden defileye koşan ve yoğun bir tempo içerisinde olan model Özge Ulusoy, zerafetiyle dikkat çekti.

 

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