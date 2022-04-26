Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! ‘Yapılması gereken yapılmalı…’

TÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! ‘Yapılması gereken yapılmalı…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
26 Nisan 2022 - 12:23

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir televizyon programında son dönemde tartışmaya açılan asgari ücret artışı konusunu değerlendirdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücret artışına dair “Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı.” ifadesini kullandı.

Bloomberg HT programına katılan TÜSİAD Başkanı Turan, son dönemde tartışmaya açılan asgari ücret artışı konusunu değerlendirdi.

Turan, şöyle konuştu:

Alec Baldwin olayında flaş gelişme… Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!Alec Baldwin olayında flaş gelişme… Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!

“Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60’ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alec Baldwin olayında flaş gelişme… Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!Alec Baldwin olayında flaş gelişme… Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı!
500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
T24 yazarından flaş iddia! “Soylu, kendisini eleştiren Jandarma Komutanı’nı görevden aldı”T24 yazarından flaş iddia! “Soylu, kendisini eleştiren Jandarma Komutanı’nı görevden aldı”
‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’‘AK Parti’de 2. parti sorunu’ iddiası! ‘Bahçeli Erdoğan’ı bitirdi…’
ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’ABD’den ‘Osman Kavala’ tepkisi: ‘Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz’
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !