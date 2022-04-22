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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’

Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’
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22 Nisan 2022 - 14:33
Estetikleri ve iddialı pozlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Songül Karlı taciz itirafıyla dikkat çekti.

Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 1

Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı Sinan Çalışkanoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 2

Geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla gündeme gelen Karlı bu pozların varlığından rahatsız.

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 3

“Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?” sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 4

“Öyle bir hazırlığım yok. Öyle de hoş olmuyor artık.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 5

“Daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 6

“Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 7

“Ama ben kendi adıma, bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 8

“Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 9

TACİZ İTİRAFI

“Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?” sorusu da Karlı’ya sorulan bir başka soruydu. Songül Karlı otobüste yaşadığı tacizi şu sözlerle itiraf etti:

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 10

“Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 11

“Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 12

“Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 13

“Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bunda sosyal medyanın etkisi çok.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 14

“Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 15

“Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar.”

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 16

Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 17
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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 18
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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 19
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Songül Karlı’dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! ‘Otobüste arkamda duran adam…’ - Sayfa 20
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