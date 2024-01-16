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Şeyma Subaşı’ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır…

Şeyma Subaşı’ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ocak 2024 - 12:30

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyasında bomba itiraflarda bulundu.

Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 1

Survivor All Star başlar başlamaz soluğu eski eşi Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik’te alan Şeyma Subaşı ardından Meksika’ya gidince aşk iddiaları da beraberinde gelmişti.

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 2

Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül’de tek celsede boşanan Subaşı’nın 53 yaşındaki Formula E CEO’su olan Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak Şeyma Subaşı bu iddialardan rahatsız oldu ve hemen açıklama yaptı.

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 3

Subaşı Türkiye’den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledi:

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 4

“Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.”

 

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 5

Şeyma Subaşı devamında ise “Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım” dedi.

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 6

Subaşı, “Beni bir salın diyerek” isyan etti.

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 7

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 8

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 9

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 10

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 11

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 12

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 13

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 14

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 15

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 16

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 17

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 19

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 20

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 21

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 22

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 23

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 24

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 25

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 26

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Şeyma Subaşı'ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır... - Sayfa 27
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