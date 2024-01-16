Şeyma Subaşı’ndan bomba aşk itirafı geldi: Tam 4 aydır…

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyasında bomba itiraflarda bulundu.
Survivor All Star başlar başlamaz soluğu eski eşi Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik’te alan Şeyma Subaşı ardından Meksika’ya gidince aşk iddiaları da beraberinde gelmişti.
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Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül’de tek celsede boşanan Subaşı’nın 53 yaşındaki Formula E CEO’su olan Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak Şeyma Subaşı bu iddialardan rahatsız oldu ve hemen açıklama yaptı.
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Subaşı Türkiye’den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledi:
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“Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.”
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Şeyma Subaşı devamında ise “Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım” dedi.
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Subaşı, “Beni bir salın diyerek” isyan etti.
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