Son dakika! Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı, Bir Demet Tiyatro ve Seksenler’ dizisinin de aralarında bulunduğu bir çok yapımda yer alan sanatçı Vural Çelik hayatını kaybetti.

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından “Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm…” ifadesiyle duyurdu.

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, “Bir Demet Tiyatro” ile başladığı oyunculuk kariyerinde “Seksenler”, “G.O.R.A” ve “Organize İşler” gibi pek çok yapımda rol aldı.

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Oyuncu 2 gün önce gittiği hastaneden video paylaşmıştı. Çelik, “Şu hastaneye geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar arabam, yatım, villam olmuştu.” ifadelerini kullanmıştı.

MANSUR YAVAŞ’TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Genç yaşta kaybettiğimiz değerli sanatçımız Vural Çelik’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyasına kattığı değerler ve bıraktığı izler her zaman hatırlanacak.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.