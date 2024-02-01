Son dakika! Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı, Bir Demet Tiyatro ve Seksenler’ dizisinin de aralarında bulunduğu bir çok yapımda yer alan sanatçı Vural Çelik hayatını kaybetti.
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından “Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm…” ifadesiyle duyurdu.
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, “Bir Demet Tiyatro” ile başladığı oyunculuk kariyerinde “Seksenler”, “G.O.R.A” ve “Organize İşler” gibi pek çok yapımda rol aldı.
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Oyuncu 2 gün önce gittiği hastaneden video paylaşmıştı. Çelik, “Şu hastaneye geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar arabam, yatım, villam olmuştu.” ifadelerini kullanmıştı.
MANSUR YAVAŞ’TAN TAZİYE MESAJI
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Genç yaşta kaybettiğimiz değerli sanatçımız Vural Çelik’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyasına kattığı değerler ve bıraktığı izler her zaman hatırlanacak.
SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI
Gülse Birsel: Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz
Hakan Yılmaz: Çok üzgünüm… Allah rahmet eylesin. Yattığın yer cennet olsun kardeşim.
Ata Demirer: Güzel zamanlarda güzel yıllar… Çok erken bir veda. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yat kardeşim.
Hale Caneroğlu: Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim.
Senay Gürler: Dizimin Kubilaylayı Vural’ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim.
Öykü Çelik: Ahh Vuralım seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam.
VURAL ÇELİK KİMDİR ?
Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu’na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.
Levent Kırca Tiyatrosu’ndan sonra Yasemin Yalçın’ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen’in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar’la tanıştı. Necati Akpınar’ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.