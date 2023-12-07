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Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı!

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:24
Fon vurgunu davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı. Arkadaşından dua istediği konuşmalarda Erzan’ın “Olayı büyütürlerse çok kötü olur” dediği öğrenildi. Öte yandan yaklaşık 20 saat sorgulanan Seçil Erzan’ın, ikinci günde fenalaştığı ve hemşirelerin serum taktığı öğrenildi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 1

Yüksek kar vaadiyle 45 milyon dolarlık fon vurgununa imza atan Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın telefonu incelendi. Erzan’ın bazı mağdurlarla mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporu soruşturma dosyasına eklendi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 2

Raporda, Erzan’ın kendisiyle görüşmek isteyen mağdurları sürekli oyaladığı, bazı kişilerden para bulmasını istediği mesajlar yer alırken, banka yetkilileriyle ilgili bir yazışmanın tarihi dikkat çekti.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 3

KONU BU İŞLERLE BAĞLANTILI

Raporda yer alan bir mesajlaşmada, Yeni Şafak’ın haberine göre, Seçil Erzan zor durumda olduğunu belirterek “Diba” isimli birinden dua etmesini istiyor. Yazışmanın tarihi ise 11 Ocak 2023. Konuşmanın içeriği şöyle:

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 4

SEÇİL ERZAN: Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti, bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 5

DİBA: Allah’ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın. Yarın bilgi veremez misin üstlerine?

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 6

ONLARDAN HABERSİZ İŞ YAPTIĞIMI FARK ETTİLER

SEÇİL ERZAN: Onlara bir şey vermem gerekiyor, fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 7

DİBA: Sence büyütürler mi?

SEÇİL ERZAN: Bilmiyorum.

DİBA: Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım, sen merak etme.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 8

BANKANIN SAVCILIĞA BAŞVURDUĞU TARİH 7 NİSAN

Erzan’a para kaptıran bazı mağdurlar, kendisine ulaşama-yınca 7 Nisan 2023’te bankaya başvurdu. Banka Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 9

 Erzan’ın yerini öğrenen banka yetkilileri, bu bilgiyi adli birimlerle paylaşmak yerine 8 Nisan’da Erzan’la temasa geçti. 8-9-10 Nisan’da banka Erzan’ı sorguladı. 11 Nisan 2023’te Çorlu’da gözaltına alınan Erzan, ardından ise tutuklandı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 10

Seçil Erzan’ın, kuzeni Tanın Yılmaz’ın eşi Merve Yılmaz’la yazışmaları da raporda yer aldı. Bu yazışmalarla, Yılmaz’ın ponzi sisteminden haberdar olduğu anlaşılıyor. Yılmaz 16 Şubat 2023 tarihinde Erzan’a “Yapılan her şey matematikseldir. (..) Sistemin genelinde sorun olduğunu düşünüyorum” diyor.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 11

Erzan ise “Genelde sorun yok ama bazı beklenmedik şeyler oldu” cevabını veriyor. 23 Şubat 2023’te Yılmaz’dan 300 bin dolar bulmasını isteyen Erzan, bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylüyor. Yılmaz “sisteme bir daha kimseyi sokmayacağı” cevabını verince Erzan, “Merve sokarsan hayatımı kurtarırsın. Anneme kıyamıyorum. Yoksa bin defa ölmüştüm. Alıp götürürler beni” diyor.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 12

Konuşmanın devamında sistemin çok daha geçmişe dayandığı anlaşılıyor. Merve Yılmaz, Erzan’a “1,5 senedir kendini bu duruma atıyorsun, farkında mısın” diye çıkışıyor. Bu sözler, sistemin 2021 yılına uzandığını ortaya koyuyor.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 13

SORGULANDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan’ın 9-10 Nisan’da bankanın Şişli Esentepe’deki genel merkezinin 18. katında toplamda molalarla birlikte yaklaşık 20 saat sorgulandığı anlara ilişkin görüntülere Günaydın ulaştı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Erzan, 9 Nisan Pazar günü sabah 9.36’da bankanın genel müdürlüğüne geldi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 14

SORGUYA 500 BİN DOLAR KAPTIRAN ZABIRA AMİRİ GÖTÜRDÜ

Erzan’ı genel merkeze, kendisine hem 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül götürdü. Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, görüntülere göre doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18’inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 15

Ve ilk gün yaklaşık 12 saat sürecek olan görüşme trafiği başladı. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin’in de arasında olduğu 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 16

İLK GÜN 12 SAAT SORGU

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18’inci katın kamera görüntülerinde, yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi. Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan’ın Göktürk’teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 17

BANKA CEO’SU DA SORGUYA KATILDI

Bankadan saat 13.20’de çıkış yapan Erzan ve Tekin, Erzan’ın evine uğradı ancak evdeki notlardan da anlattığı hususları destekleyecek bilgi ve belge bulamadığını 15.27’de döndüğü bankanın yetkililerine söyledi. Erzan, tekrar 18’inci kattaki sorgu odasına giriş yaptı. Görüşmenin yaklaşık 10’uncu saatlerinde ise bankanın CEO’su Hakan Ateş da sorguya katılmak üzere bankaya giriş yaptığı ve direkt olarak 18’inci kattaki sorgu salonuna girdiği görüldü. Banka CEO’su Ateş, kayıtlara göre sorgu odasına 18.57’de girdi. 40 dakika boyunca Erzan’ın söz konusu fon vurgununu nasıl yaptığını dinledi. Saat 19.37’de ise görüşmeden çıkarak bankadan ayrıldı. İlk gün saat 21.32’de biten görüşmeler sonucunda Erzan tekrar kendisini bekleyen Hüseyin Eligül isimli kişiyle evinin yolunu tuttu.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 18

2’İNCİ GÜN 8 SAATLİK SORGU

Görüşmelerin ikinci günü 10 Nisan Pazartesi de Erzan saat 10.55’te tekrar bankanın genel müdürlüğüne Hüseyin Eligül ve eşi Sermin Eligül’ün eşliğinde giriş yaptı. Erzan, tekrar sorguya alındı ve yaklaşık 8 saat sürecek olan sorgu başladı ancak Erzan’ın özellikle sorgunun 2’inci gününde yorgun ve bitkin gözükmesi dikkat çekti.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 19

HEMŞİRE ELİNDE SERUMLA 18’İNCİ KATTA

Saat 13.11’de Erzan kendisini yorgun ve bitkin hissettiğini söyledi. Bunun üzerine bankanın sağlık görevlisi 18’inci kata çağırıldı. Erzan’a vitamin takviyeli serum verildi. Ayrıca Erzan’ın talebi doğrultusunda suda eriyen vitamin tableti de verildi.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 20

Kamera görüntülerinde hemşirenin elinde serumla kata giriş ve çıkış görüntüleri de yer aldı. Görüntülere göre hemşire Erzan’ın yanında yaklaşık 40 dakika kaldı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 21

BANKADAN CEP TELEFONU ALDI

Görüşme sırasında Erzan’ın cep telefonunu aldığı tehditler yüzünden kapatması nedeniyle banka görevlilerinden telefon talep etti. Bankanın verdiği telefon ve hatla birlikte 10 Nisan akşamı saat 19.12’de Erzan, bankaya geldiği Eligül çiftiyle genel merkezden ayrıldı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 22

İŞTE ERZAN’A YAPILAN SERUMUN İÇERİĞİ

Dava dosyasında, Erzan’a hangi ilacın verildiğine ilişkin bankanın sağlık ekibinin tuttuğu “Protokol Kayıt Defteri” kayıtları da yer aldı. Buna göre Erzan’a hemşire tarafından “Arveles” isimli ağrı kesici ve Redox-C olarak bilinen vitamin takviyesini içeren bir serum yapıldı.

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 23

İşte o görüntüler…

Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 24
Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 25
Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 26
Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 27
Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 28
Dua istediği konuşma gerçeği eleverdi! Fon vurgununda kırılma anı! - Sayfa 29
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