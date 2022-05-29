Galatasaray’a Marcao için dev teklif!

Kötü geçen sezonun ardından yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da yönetim ve teknik direktör bilinmezliğinin yanı sıra transfer gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Günün Galatasaray transfer haberlerini derledik…

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Marcao’nun peşini Avrupa’nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma ve Atalanta’nın ardından İspanya La Liga’nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti.

Fanatik’in haberine göre İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Galatasaray Yönetimi’nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.

SICAK PARA İÇİN GİDEBİLİR

Bilindiği gibi Galatasaray’da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım… Bu yüzden de Marcao’nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray’a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves’ten 4 milyon Euro’ya Transfer edildi. Marcao 2019 yılında 2 milyon Euro olan değerini 14 milyon Euro’ya çıkarmayı başardı.

DIAGNE ÖNCE KULÜPLE GÖRÜŞECEK

Sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildikten sonra bireysel çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Mbaye Diagne’nin gözü, Galatasaray ‘daki kongrede. İtalya ve Belçika’dan transfer teklifleri alan tecrübeli santrfor, buna karşın Sarı-Kırmızılı kulüple bir kez daha masaya oturmak istiyor. Diagne son kararını Galatasaray’ın tavrına göre verecek.

FEGHOULI İSTANBUL’DA KALMAYI PLANLIYOR

Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı sona eren Sofiane Feghouli’nin İstanbul’dan ayrılmaya niyeti yok. Galatasaray’dan teklif bekleyen, ancak yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun, eşine İstanbul’da bir güzellik salonu açtığı ortaya çıktı. Feghouli’nin, Galatasaray olmazsa yeni sezonda Süper Lig ‘de mücadele edecek İstanbul takımlarından birinin formasını giymek istediği belirtiliyor.

Cezayirli yıldız, eşine Yeşilköy’de bir güzellik merkezi açtı. Aile olarak da yaşamlarına İstanbul’da devam etmek istiyorlar.

İKİ BAŞKAN ADAYI DA ‘UMUT BOZOK’ DİYOR

Galatasaray’da Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da başkan seçilse ‘yerli statüsünü’ düşünerek Süper Lig’in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar. Sabah’ın haberine göre iki başkan adayının da sportif akılları, 25 yaşındaki oyuncu ve menajer ile ön teması kurmuş durumdalar. Mazbatayı aldıkları anda da görüşmeler resmiyete dökülecek.

Umut Bozok’un bu aşamada yapacağı tercih de merak konusu. Fransa’da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok’u, Cimbom’un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği ‘çocukluk aşkı’ Galatasaray.