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Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…

Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…
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28 Haziran 2022 - 18:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bugün İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor. Erdoğan’ın yanında Madrid’e gidecek medya dünyasının iki ünlü isminden ise kötü haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e gidiyor. 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ziyarette Erdoğan’a gazeteciler de eşlik edecek.

Erdoğan’la birlikte Madrid’e gidecek olan medya dünyasının ünlü isimleri Hande Fırat ve Osman Gökçek koronavirüs şokuyla sarsıldı. Medyaradar’dan Cezmi Sayılgan’ın özel haberine göre koronavirüs testleri pozitif çıkan iki isim Esenboğa Havalimanı’ndan geri dönmek zorunda kaldı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

İki isim karantinaya alındı. Hande Fırat dün gece Gece Görüşü programı ile ekranlardaydı. Programın konukları arasında yer alan Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, Abdulkadir Selvi, Zafer Şahin ve İsmet Özçelik’in durumları ise belirsizliğini koruyor.

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