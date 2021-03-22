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Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer Kaybetti

Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer Kaybetti
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22 Mart 2021 - 14:59
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Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer Kaybetti

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından dolar/TL sert yükseldi.

Son Dakika: Türk Lirası Bir Gecede Yüzde 12 Değer Kaybetti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart gecesinde TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak, yerine eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Şehap Kavcıoğlu’nu atamıştı.

Dolar/TL 8 liranın üzerinde

Piyasalar, TCMB’deki başkanlık değişimine sert tepki verirken, dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde yüzde 11.62 yükselişle 8,0581 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Euro/TL kuru da yüzde 11,63 yükselişle 9,5817 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası’na 20 ayda dördüncü başkan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart gecesi yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Naci Ağbal, Erdoğan’ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal’dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Ağbal, TCMB Kanunu’nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan üçüncü başkan oldu.

TCMB, Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TCMB Başkanı Uysal’ın görevden alınmasının ardından faiz artışına gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faiz artışlarını eleştirmişti. Son olarak mart ayı PPK toplantısında 200 baz puan artışı yapılınca Ağbal görevden alındı.

Dolar kurunda son durumDolar kurunda son durum

Yeni başkan Kavcıoğlu’nun faize ilişkin düşünceleri

Kavcıoğlu, Yeni Şafak’ta yayınlanan 9 Şubat 2021 tarihli “Enflasyon, faiz ve döviz kuru” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır.

“Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu.”

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