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ABD’li bankadan yeni Türkiye tahmini

ABD’li bankadan yeni Türkiye tahmini
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2023 - 16:23

Goldman Sachs, 2023 yılı için Türkiye’nin cari açık tahminini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, temmuzda “keskin bir şekilde bozulduğunu” belirttiği Türkiye’nin cari açığı için tahminini güncelledi. Banka 2023 yılı için cari açık tahminini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti.

Banka,“Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte, cari açığının 2023’ün tamamı için 43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz”diyerek, rakamın ileride iyileşmesinin gerektiğini belirtti. Bankanın önceki tahmini 38 milyar dolar seviyesindeydi. 2022’de cari işlemler açığı 48 milyar dolardı.

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Raporda, “Yukarı yönlü vergi düzenlemeleri sayesinde ve kredi büyümesinin ağustos ayında negatife dönmesiyle birlikte kredi daralmasının derinleşmesinin iç talebi yavaşlatacağını ve dolayısıyla yılın geri kalanında ithalatı daha da düşüreceğini öngörüyoruz”ifadelerine yer verildi.

Merkez bankasının dün açıkladığı verilere göre, cari açık temmuzda 5,5 milyar dolara yükselmişti.
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