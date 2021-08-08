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Son Dakika Transfer Haberi… Mustafa Denizli, Fenerbahçe’den istedi! Beşiktaş’tan bir bomba daha… Galatasaray’da Falcao’da flaş gelişme

Süper Lig’de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Mustafa Denizli sürpriz bir ismi listesine dahil ederken Galatasaray’da da Falcao konusunda flaş gelişmeleri yaşandı. Ghezzal ile anlaşan Beşiktaş da gaza bastı.

Günün öne çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için çıkan transfer haberlerini derledik. İşte son gelişmeler…

FENERBAHÇELİ İSİMDEN BURSASPOR’A RET

Bursaspor’un Burak Kapacak transferi içerisinde Fenerbahçe’den almak istediği Oğuz Kağan Güçtekin bu talebe, “Geçen sezon Süper Lig’de Konyaspor’da oynadım. TFF 1. Lig’de oynamak istemiyorum.” cevabını verdi.

GALATASARAY, METEHAN’I İSKENDERUNSPOR’A KİRALADI

Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 3 yıl uzattı ve 18 yaşındaki stoperi TFF 3. Lig ekibi Ümit Karan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı İskenderunspor’a kiraladı. Galatasaray altyapısında yetişen 18 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon U19’da çıktığı 37 maçta 7 golle skora katkı sağladı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan takım kaptanı, normal sezonu lider bitiren, Play-Off finalinde ise Trabzonspor ‘a kaybeden takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

GHEZZAL MÜJDESİNİ SERGEN YALÇIN’A TELEFONDA VERDİ

Spor Servisi / İsmail ER – Beşiktaş, Cezayirli oyuncu ve kulübü ile anlaştı. Ghezzal’a yıllık 1.8 milyon Euro verecek siyah beyazlılar bonservis için de Leicester’a 3 milyon Euro ödeyecek. Transfer görüşmelerini yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, anlaşma sağlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ı telefonla arayarak müjdeli haberi verdi.

GALATASARAYLI YEDLIN’E TEKLİFLER

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Yedlin için ABD’den iki takımın devrede olduğu iddia edildi. Yedlin ise şu aşamada İstanbul’dan ayrılmayı düşünmüyor.