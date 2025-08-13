Süper Lig ve 1. Lig’de Yaka Kamerası Dönemi Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan ODAKAN Yaka Kamerası’nı Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanmaya başladı. Futbol karşılaşmalarında güvenlik ve denetim standartlarını yükseltecek olan bu yeni uygulama, ilk kez 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezon açılış maçında test edildi.

İlk Deneme Gaziantep FK – Galatasaray Maçında

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, ODAKAN Yaka Kamerası, açılış maçında TFF temsilcisi tarafından kullanıldı ve anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı. Bundan sonraki süreçte 4. hakemler de yaka kamerası takacak ve sahada yaşanan tüm olaylar, hem sesli hem de görüntülü olarak kayıt edilecek.

5 Yıl Boyunca Saklanacak

Kameralar tarafından elde edilen kayıtlar, otomatik olarak depolanacak ve TFF’nin arşivinde 5 yıl süreyle saklanacak. Bu sistem, maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar, saha içi olaylar ve hakem kararlarının daha net bir şekilde incelenmesine imkan tanıyacak.

İlk Etapta 7 Stadyumda Kurulum Tamamlandı

ODAKAN Yaka Kamerası, ilk aşamada İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Gaziantep Stadyumu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 stadyuma kuruldu. Önümüzdeki dönemde ise Süper Lig ve 1. Lig’de yer alan tüm stadyumlarda uygulamanın aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN ve TFF İş Birliği

Yarım asırdır savunma sanayiinde ve güvenlik teknolojilerinde öncü çalışmalar yürüten ASELSAN tarafından geliştirilen ODAKAN Yaka Sistemi, kent güvenliği alanında uzun süredir kullanılıyordu. Şimdi ise bu teknoloji, TFF ile yapılan iş birliği sayesinde futbol sahalarına taşındı. Böylece hem güvenlik hem de adalet açısından yeni bir dönem başlamış oldu.