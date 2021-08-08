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Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Galatasaray’ın ‘usulsüz seyirci’ şikayeti reddedildi

Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Galatasaray’ın ‘usulsüz seyirci’ şikayeti reddedildi
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08 Ağustos 2021 - 12:00
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Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Galatasaray’ın ‘usulsüz seyirci’ şikayeti reddedildi

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu’nda seyircisiz oynanan derbiye usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Galatasaray tarafından yapılan şikayetin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından ‘Stadımıza usulsüz seyirci girişi’ yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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