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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tebrik telefonu
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18 Mart 2021 - 19:03
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

ONUNCU KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞ OLDU

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı’nda partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00’te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultayın pandemi şartlarına uygun gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, dün yapılan testler sonucu 36 kişinin testlerinin pozitif çıktığını ve salona alınmadıklarını bildirdi.

Yalçın, oylamaya 1277 delegenin katıldığını açıkladı.

Kurultay’da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu.

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