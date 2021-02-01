Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…

Güdümlü cruise füzesi taşıyabilen USS Monterey ve güdümlü füzelerle donatılan USS Thomas Hudner gemileri, 20 Mart Cumartesi günü İstanbul Boğazı’ndan kuzeye doğru gündüz saatlerinde geçiş yaptı.

29 Mart tarihine kadar sürecek gövde gösterisinde 18 gemi sahne alırken, 10 savaş uçağı da havalanacak. Tatbikatta Türkiye’den Kemal Reis fırkateyni ve deniz karakol uçağı yer alıyor.

Sea Shield 2021’le çok sayıda savaş gemisinin Karadeniz’e yığılmasıyla ve NATO ordularındaki 2 bin 400 askerin bölgeye yerleşmesiyle, gözler beklendiği gibi Rusya’ya çevrildi. Rus yarı resmi haber ajansı RIA Novosti, NATO tatbikatı başlarken bölgedeki tüm denizaltılarını Karadeniz’e sevk ettiğini duyurdu. Rus komutanlar, Vladimir Putin’in hamlesini ‘eşi benzeri görülmemiş’ sözleriyle tanımlıyor. Filo komutanı Koramiral Igor Osipov, “Karadeniz donanmasındaki tüm denizaltılar verilen görevi yerine getirmek için üslerinden ayrıldı. Hiçbir denizaltı üslerinde değil” diye konuştu.

Denizaltı filosunun komutanı Yüzbaşı Anatoly Varochkin ise şimdiye kadar benzer bir sevkiyatın yapılmadığını belirterek “Bu Rusya’nın diğer filolalarında daha önce olmadı” ifadesini kullandı.

ABD İKİNCİ KEZ KARADENİZ’DE

Özellikle Karadeniz ve Baltık Denizi’nde gerçekleşen NATO tatbikatları, Rusya’yı çileden çıkarıyor. ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı, güdümlü füze taşıyabilen USS Donald Cook ve USS Porter’ın Mart ayı başında Türk savaş gemileriyle birlikte bir kez daha Karadeniz’e açıldığını bildirmişti.

Açıklamaya göre, gövde gösterisinde TCG Turgutreis ve TCG Oruçreis savaş gemilerinin yanı sıra iki Türk F-16 jeti de havalandı. Ayrıca Grey Knights karakol uçağı da yine Karadeniz semalarındaydı. USS Donald Cook ve USS Porter’ın Ocak ayında Karadeniz’e giriş yaptığı hatırlatılan açıklamada, tatbikatların çok sayıda geminin birlikte hareket etmesini geliştirdiği vurgulandı.

ALÇAK UÇUŞ DEPREME YOL AÇTI

Karadeniz’de henüz 2021’in başında gerçekleşen alçak uçuş neredeyse şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açıyordu. USS Donald Cook, USS Porter USNS Laramie ve Türk gemilerinin de bulunduğu Şubat ayındaki tatbikat, Karadeniz’de son yılların en büyük kapışmasına yol açmıştı.

ABD’nin Avrupa Donanma Kuvvetleri’nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görüldü.