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Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…

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Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…
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22 Mart 2021 - 17:20
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Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 14 ülkeye ait savaş gemileri Karadeniz’e yığıldı, jetler havalandı. Rusya’nın eşi benzeri görülmemiş hamlesiyle dünyanın ödü koptu.

ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’ın başını çektiği Taarruz Grubu’ndaki savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e açılmasıyla, Rus medyası bombayı bıraktı.

Güdümlü cruise füzesi taşıyabilen USS Monterey ve güdümlü füzelerle donatılan USS Thomas Hudner gemileri, 20 Mart Cumartesi günü İstanbul Boğazı’ndan kuzeye doğru gündüz saatlerinde geçiş yaptı.

Romanya’nın ev sahipliğindeki NATO tatbikatı Sea Shield 2021’e ABD’nin yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya, Hollanda, Polonya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna ve Arnavutluk katılıyor.

29 Mart tarihine kadar sürecek gövde gösterisinde 18 gemi sahne alırken, 10 savaş uçağı da havalanacak. Tatbikatta Türkiye’den Kemal Reis fırkateyni ve deniz karakol uçağı yer alıyor.

 

ABD ordusu, oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Karadeniz’deki görevin Rusya’nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğu vurgulandı.

Alçak uçuştan birkaç gün sonra ise bu kez Karadeniz üstünde uçan Fransız jetlerinin önü Rus savaş uçakları tarafından kesildi.

Rus ordusu, radar sistemlerinin Karadeniz’deki uluslararası suların semalarında sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini, hedeflerin önüne geçilmesi için iki adet Su-27 havalandırdığını açıkladı.

Karadeniz’deki kapışmada iki Mirage-2000 Fransız jeti, bir adet KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Rus savaş uçakları aynı karede görüntülendi.

 

 

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