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HAVALI MEYHANE NİN AÇILISINA ÜNLÜ İSİMLERİ

HAVALI MEYHANE NİN AÇILISINA ÜNLÜ İSİMLERİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2024 - 18:54

karaköy de yeni̇ açilan havcali meyhanede bi̇r çok oyuncu yapimci ve gazeteci̇ler katildi
mekan saybi her hafta yeni̇ kostetlen mekanda hi̇çmet vermeye hazirlandi̇klarin
beli̇rti̇ler
mezeleri̇nle ünlü mekanda geceni̇n i̇lerleyen saatleri̇nden oryantal showlar yapilarak
mekan büyşük i̇lği̇ topladi
hakah peker aynir özden ferhat yilmaz mustafa güneş emre bol çağlea atli erkan can
berkan şengül uğurkan erez av serkan bayrak ak parti i̇stanbul mi̇letveki̇li̇ erol kocan
müjdat kavas esra sönmezer oyuncu hande göktepe gi̇bi̇ ünlü i̇si̇mler katildi

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