HAVALI MEYHANE NİN AÇILISINA ÜNLÜ İSİMLERİ

karaköy de yeni̇ açilan havcali meyhanede bi̇r çok oyuncu yapimci ve gazeteci̇ler katildi
mekan saybi her hafta yeni̇ kostetlen mekanda hi̇çmet vermeye hazirlandi̇klarin
beli̇rti̇ler
mezeleri̇nle ünlü mekanda geceni̇n i̇lerleyen saatleri̇nden oryantal showlar yapilarak
mekan büyşük i̇lği̇ topladi
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