HAVALI MEYHANE NİN AÇILISINA ÜNLÜ İSİMLERİ

karaköy de yeni̇ açilan havcali meyhanede bi̇r çok oyuncu yapimci ve gazeteci̇ler katildi

mekan saybi her hafta yeni̇ kostetlen mekanda hi̇çmet vermeye hazirlandi̇klarin

beli̇rti̇ler

mezeleri̇nle ünlü mekanda geceni̇n i̇lerleyen saatleri̇nden oryantal showlar yapilarak

mekan büyşük i̇lği̇ topladi

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