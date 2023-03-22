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Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı
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22 Mart 2023 - 15:04
Amerikalı oyuncu Bella Thorne paylaştığı fotoğraflar adından sıklıkla söz ettiriyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncu Instagram hesabından ortalığı karıştıracak bir fotoğraf paylaştı. Thorne isminin yazılı olduğu aksesuarı kalçasına taktı.
Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı - Sayfa 1
Bir dönem kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını Twitter hesabından paylaşan ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
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25 yaşındaki ABD’li yıldız, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla ortalığı karıştırdı.
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Bella Thorne, soy isminin yazılı olduğu aksesuarı kalçasına taktı.
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25 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı beğeni yağmuruna tutuldu.
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İşte Bella Thorne’nin o fotoğrafı…
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Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı - Sayfa 21
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Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı - Sayfa 23
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Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı - Sayfa 24
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Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı - Sayfa 26
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