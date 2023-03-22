Ünlü isim paylaştığı fotoğrafla ortalığı karıştırdı! Kalçalarına kolye taktı

Bir dönem kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını Twitter hesabından paylaşan ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
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25 yaşındaki ABD’li yıldız, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla ortalığı karıştırdı.
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Bella Thorne, soy isminin yazılı olduğu aksesuarı kalçasına taktı.
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25 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı beğeni yağmuruna tutuldu.
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İşte Bella Thorne’nin o fotoğrafı…
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