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Skandal Sözlere Destek Çıktı !

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Skandal Sözlere Destek Çıktı !
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03 Ağustos 2021 - 10:59
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“Evi eski olanlar ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler” şeklindeki sözleriyle büyük tepki çeken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren’e, Melih Gökçek destek çıktı.

Melih Gökçek Gündoğmuş Belediye Başkanının Skandal Sözlerine Destek Çıktı

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan yangınlardan Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi de etkilendi. Alevlerle mücadele sürerken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren’den tepki çeken bir açıklama geldi.

Yangınlarda evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyuran Özeren, “Evi eski olan vatandaşlar ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler” şeklinde talihsiz bir ifade kullandı. Özeren’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖKÇEK’TEN DESTEK GELDİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu sözlerinden dolayı Özeren’i yerden yere vururken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten şaşırtan bir hamle geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçek, “AK Partili Mehmet Özeren’i linç ettiler. İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?” diyerek Özeren’e destek verdi.

İşte Gökçek’in o paylaşımı;

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