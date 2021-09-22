Balotelli’nin 8 Yıllık İntikamı!

Mario Balotelli, 2013’te kendisi için ‘Beyni yok’ diyen Sergen Yalçın’a dün attığı golden sonra ‘beyin’ işareti yapınca ortalık karıştı.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçına damga vuran isim, Güney ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli oldu. 67. dakikada oyuna giren İtalyan futbolcunun 79. dakikada çektiği şutta top, Montero’dan sekerek ağlara gitti. Bu golle skoru 3-2 yapan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine dönerek, teknik direktör Sergen Yalçın’a iki eliyle ‘beyin’ işareti yapınca siyah beyazlılardan tepki gördü.

Hakem Ali Palabıyık, İtalyan futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Balotelli’nin, Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönem kendisi için ‘beyni yok’ ifadesini kullanması nedeniyle o hareketi yaptığı öğrenildi.

İKİ TAKIMA DA CEZA GELEBİLİR

Balotelli, 90+7’de Assambalonga’nın attığı beraberlik golü öncesinde de kafayı vurup asisti yapan isim olunca ortam iyice gerildi. Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Şahin, kendisine el kol hareketleri yaptığı iddia edilen Balotelli’nin üzerine yürüdü. Adana Demirsporlu futbolcu ve teknik adamlar da Şahin’e karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

İki takımın oyuncuları ve antrenörleri arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Ortalık güçlükle yatıştırılırken, maçta görevli TFF temsilcisinin vereceği rapora göre iki takımdan bazı futbolcu ve teknik adamlara ceza gelebileceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Balotelli’nin Beşiktaş yedek kulübesine doğru bu hareketleri yapmasının nedeni ise daha sonra ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce bir televiziyonda programında yorumculuk yaparken Balotelli’yi eleştirmiş ve “Onun beyni yok” sözlerini sarf etmişti.

İtalyan golcünün bu sözler nedeniyle Sergen Yalçın’a karşı bu hareketi yaptığı ifade edildi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ SONRASI SAHA KARIŞTI

90+7’de Assombalonga ile 3-3’lük eşitliği yakalamasının ardından Adana Demirspor cephesinde büyük sevinç yaşanırken, İtalyan golcü Balotelli Beşiktaş yedek kulübesiyle olan diyaloğuna devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli’nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Adana Demirspor maçında attığı gol sonrası Sergen Yalçın’a hareket yapan Balotelli, maçtan sonra yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın’ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı yoruma cevap olarak bu hareketi yaptığını doğruladı.

Balotelli paylaşımında; “Bizim beynimiz ve yüreğimiz var. Bununla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.