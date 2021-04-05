Fenarbahçe Fırsatı Kaçırmadı

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Süper Lig’in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Samatta attı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenildiği haftada fırsatı iyi değerlendirmiş oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor ile evinde karşılaştı.

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, ligin 31’inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci’nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11’de görev aldı.

Belözoğlu, Denizlispor maçına Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta 11’i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

GOL ORUCUNU BOZDU

Fenerbahçe, karşılaşmanın 64. dakikasında Samatta ile 1-0 öne geçti. Caner’in sağ kanattan kullandığı kornerde Samatta’nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti.

Son olarak 25 Ocak’taki Kayserispor maçında gol atan Samatta, böylece gol orucunu da bozmuş oldu. Ligde 5 golü bulan Samatta, bu gollerin hepsini iç sahada kaydetti.

İRFAN CAN ATTI, VAR’DAN DÖNDÜ

Maöın 84. dakikasında Caner’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşun İrfan’ın vuruşunda Szalai’den de seken top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı nedeniyle gol iptal edildi.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, bu sonucun ardından puanını 62 yaparak 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanla 21. ve son sırada kaldı. Beşiktaş’ın 64 puanla liderliği devam ediyor.