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Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…

Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…
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23 Mart 2021 - 13:09
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Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…

 

Transferde son dakika gelişmesi… İspanyol basınından yeni bir iddia daha geldi. Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Dorukhan Toköz için Real Betis’in ardından bir talip daha çıktı.
Dorukhan Toköz hangi takımı tercih edecek? Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz’e Celta Vigo’nun da talip olduğu öğrenildi.

İspanyol basını, Dorukhan Toköz’ün gelecek sezon La Liga’ya transfer olabileceğini iddia etti. Haberde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo’nun yatırımlar yapacağı ve bu kulübün orta saha için Dorukhan’ı gözüne kestirdiği yazıldı. Real Betis’in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan’a ilettiği iddia edilirken iki La Liga ekibinin oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

 

Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular Yıllık 1.5 milyon euroya...

Dorukan Toköz Beşiktaş’ta yıllık ücretinin artırılması talebininde bulunmuş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan’a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

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Genç futbolcu bu sezon 21 lig maçında forma giyerken 10 kez ilk 11’de sahaya çıktı.

 

 

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