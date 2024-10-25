Okan Buruk, apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg’u 4-3’lük skorla mağlup ederek puanını 7’ye çıkaran Galatasaray’da sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig’in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de derbi mücadelesinde Beşiktaş’ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, sağlık sorunu yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

DHA’nın haberine göre; Okan Buruk, rahatsızlanması sonucu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimden alınan bilgiye, Buruk’un apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DERBİDE OLMAYABİLİR

Başarılı teknik adamın derbi maçında ise takımının başında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.