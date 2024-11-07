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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 16:06

Son dakika haberine göre, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.

Amerika’daki tarihi seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazandı.

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ederken, Trump’ı tebrik eden isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü.

TEBRİK TELEFONU

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.

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