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Berat Albayrak geri dönüyor. Görev yeri belli oldu. Başkenti sarsan kulis

Berat Albayrak geri dönüyor. Görev yeri belli oldu. Başkenti sarsan kulis
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 16:04

Gazeteci Bülent Aydemir, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili aldığı kulis bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için ABD seçimlerini beklediğini ileri süren Aydemir, Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağını öne sürdü.

Gazeteci Bülent Aydemir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Aydemir, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği için bütçenin TBMM’den geçmesini değil ABD seçimini beklediğini iddia ederek “Şaka sanmıştım, vallahi gerçek olma ihtimali yüksekmiş. Nerelerde, kimlerden duydum; küçük dilimi yutacaktım az daha!” ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK İDDİASI

Aydemir, paylaşımının devamında, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında çarpıcı bir iddiada bulunarak “Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacakmış! Ben sadece aktarıcıyım; kızmayın olur mu?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Berat Albayrak’ın siyaset arenasına dönüşü konuşulurken, fanlarının Albayrak için yaptığı video tekrar gündem oldu. Bir televizyon dizisinden uyarlanan pazar sahnesiyle Albayrak’ın yürüdüğü anlar birleştirip arka fon müziğe, “Ne olur geri dön” şarkısı eklenmişti.

TRUMP SEÇİMİ KAZANDI

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’i arkasında bırakarak tekrardan ABD Başkanı seçildi. Demokratların adayı Harris’e seçimde fark atan Trump, zafer konuşmasını seçim merkezinde yaptı. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, hem Senato’yu hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele aldı. Trump, yaptığı konuşmada, “Amerika’nın altın çağı olacak” ifadesini kullandı.

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