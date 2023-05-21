Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükseldi! Altınordu, TFF 2. Lig’e düştü

Spor Toto 1. Lig’de 38. ve son hafta heyecanı, aynı anda başlayan 6 maçla yaşandı.

Son hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

1 YIL SONRA SÜPER LİG’E DÖNDÜ

Bülent Korkmaz yönetimindeki Karadeniz ekibi, 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmüş oldu.

Ligin üçüncü sırasındaki Pendikspor, Manisa FK’yı yenmesine karşın Rizespor’u geçemedi. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi, adını doğrudan play-off finaline yazdırdı.

ALTINORDU VEDA ETTİ

Deprem felaketi sonrası Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle bu sezon iki ekibin düşeceği ligde Denizlispor’un ardından veda eden ikinci ekip Altınordu oldu. Ligde kalmak için mutlak 3 puan için Rizespor karşısına çıkan Ege ekibi, sahadan 1 puanla ayrıldı ve lige veda etti. Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor ligde kaldı.

1. LİGDE SON HAFTA SONUÇLARI

Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü

Bodrumspor 1-1 Göztepe

Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği

Erzurumspor FK 2-0 Boluspor

Manisa FK 1-5 Pendikspor

Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu

SON OLUŞAN PUAN DURUMU;

1- Samsunspor – 75 puan

2- Çaykur Rizespor – 68 puan

3- Pendikspor – 67 puan

4- Bodrumspor – 62 puan

5- Sakaryaspor – 62 puan

6- Eyüpspor – 62 puan

7- Göztepe – 60 puan

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