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Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükseldi! Altınordu, TFF 2. Lig’e düştü

Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükseldi! Altınordu, TFF 2. Lig’e düştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mayıs 2023 - 18:37

Spor Toto 1. Lig’de sezon, son hafta maçlarıyla tamamlandı. Çaykur Rizespor, Samsunspor’un ardından Süper Lig’e yükselmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Altınordu ise Spor Toto 1. Lig’e veda etti.

Spor Toto 1. Lig’de 38. ve son hafta heyecanı, aynı anda başlayan 6 maçla yaşandı.

Son hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

1 YIL SONRA SÜPER LİG’E DÖNDÜ

Bülent Korkmaz yönetimindeki Karadeniz ekibi, 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmüş oldu.

Ligin üçüncü sırasındaki Pendikspor, Manisa FK’yı yenmesine karşın Rizespor’u geçemedi. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi, adını doğrudan play-off finaline yazdırdı.

ALTINORDU VEDA ETTİ

Deprem felaketi sonrası Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle bu sezon iki ekibin düşeceği ligde Denizlispor’un ardından veda eden ikinci ekip Altınordu oldu. Ligde kalmak için mutlak 3 puan için Rizespor karşısına çıkan Ege ekibi, sahadan 1 puanla ayrıldı ve lige veda etti. Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor ligde kaldı.

 

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Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lige yükseldi Altınordu, TFF 2. Lige düştü

 

1. LİGDE SON HAFTA SONUÇLARI

Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü
Bodrumspor 1-1 Göztepe
Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği
Erzurumspor FK 2-0 Boluspor
Manisa FK 1-5 Pendikspor
Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu

SON OLUŞAN PUAN DURUMU;

1- Samsunspor – 75 puan
2- Çaykur Rizespor – 68 puan
3- Pendikspor – 67 puan
4- Bodrumspor – 62 puan
5- Sakaryaspor – 62 puan
6- Eyüpspor – 62 puan
7- Göztepe – 60 puan

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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