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1. Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

1. Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2023 - 13:56

Trendyol 1. Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Raşit Yorgancılar

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

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19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Boluspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Altay-Ümraniyespor: Ali Yılmaz

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