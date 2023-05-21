Almanya’dan dikkat çeken Türkiye analizi… Welt seçimin ‘gerçek galibi’ni açıkladı

13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye’yi yakından takip eden Alman Welt gazetesi dikkat çeken bir Türkiye analizi yayınladı. The Economic Times Erdoğan için ‘Atatürk’ten bu yana Türkiye’nin en önemli lideri’ değerlendirmesinde bulunurken uluslararası haber ajansı AFP ise adayların seçimi kazanma ihtimallerini açıkladı.

Dünyanın gözü kulağı Türkiye’den gelen haberlerde…

Türkiye’deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023’ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

‘Türkiye seçiminin gerçek galibi’ başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman Welt gazetesi dikkat çeken bir Seçim analizi yayınladı.

‘Ülkücülerin bu seçimin kazananı olduğu söylenebilir’ diyen Welt, ülkücü görüşten gelen partilerin her blokta yer aldığının altını çizdi.

Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin şu anda yüzde on ile parlamentodaki en güçlü üçüncü güç olduğunu belirten Alman gazete ‘Meral Akşener’in İyi Parti’si de MHP’den koptu ve yüzde 10’a ulaşan oyu ile muhalefet ittifakının en güçlü ikinci gücü konumunda’ dedi.

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bir sürprize imza ataran yüzde 5’i aştığını belirten Welt milliyetçilerin her 4 seçmenden 1’inin oyunu almayı başardığını yazdı.

Aynı haberde ‘Ayrıca her iki büyük partide de eski MHP’den çıkan politikacılar var: CHP’de mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti’de ise MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in 1997’de ölen oğlu Tuğrul Türkeş’ ifadelerine yer verildi.

Yurtdışında oy verme işleminin başladığını yazan İngiltere merkezli Middle East Eye, seçime katılımın yüksek olduğuna dikkat çekti.

Fransız Le Monde gazetesi ise, Kılıçdaroğlu’nun taktik değiştirmesini ‘Muhalefet tehlikeli şekilde sağa kayıyor’ başlığı ile okurlarına sundu.

Uluslararası Haber ajansı AFP, ikinci tura kalan adayların kampanyalarını mercek altına aldığı haberinde ‘Erdoğan tarihi ikinci turda üçüncü on yıllık iktidarı gözlüyor’ başlığını kullandı.

‘ERDOĞAN’IN KAZANMA ŞANSI YÜZDE 80’

Haberde seçimin favorisinin Erdoğan olduğu belirtildi ve ‘Eurasia Group danışmanlığı, Erdoğan’ın önümüzdeki Pazar günü kazanma şansını yüzde 80 olarak belirledi’ denildi.

Yağışlı havaya rağmen Roma’daki Türk büyükelçiliği önünde uzu kuyruklar oluştuğunu belirten Euronews, yurtdışında yaşayan 3,4 milyon Türk vatandaşının 24 Mayıs’a kadar oy kullanabileceğini belirtti.

Al Arabiya dikkatlerin yüzde 5,17 oyla üçüncü olan Sinan Oğan’a çevrildiğini belirtti ve ‘İkinci turda iki adaydan birini destekleme kararı, potansiyel olarak belirleyici bir role sahip olabilir’ dedi.

Yunan ERT ‘Kılıçdaroğlu için son savaş’ başlığını attı ve ‘Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi söylemlere yönelmesi , kendisini destekleyen Kürt yanlısı partiyi üzdü’ değerlendirmesinde bulundu.

İlk turda alınan sonucun muhalefet partileri koalisyonunda ciddi sarsıntılara neden olduğunu yazan Newsbomb, buna rağmen Akşener’in Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladığını belirtti.

Hindistan merkezli The Economic Times Erdoğan için ‘Türkiye’nin karşı konulamaz gücü’ değerlendirmesinde bulundu.

‘ATATÜRK’TEN BU YANA EN ÖNEMLİ LİDER’

Haberde ’69 yaşındaki Erdoğan , Osmanlı sonrası cumhuriyetin saygıdeğer kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana Türkiye’nin en önemli lideri’ ifadelerine yer verildi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.