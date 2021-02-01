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Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor

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Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor
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22 Mart 2021 - 17:05
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Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor

 

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından dün gece İstanbul’un bazı bölgelerinde toz etkisiyle çamurlu yağmur görüldü. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki çamurlu yağmurun nedenini açıkladı ve Ankara’daki toz bulutuyla bir benzerlik göstermediğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, salı günü yurda kar yağışının döneceğini söyledi ve “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunu yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) soğuk hava ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.
İşte CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

İstanbul’a kar yağacak mı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı

ANKARA’DAKİ TOZ BULUTU İSTANBUL’DA YAŞANIR MI?

Çok kuvvetli olmasa da toz taşınımı vardı. Bugün ve yarın da İstanbul’da hafif de olsa toz var. Yarından sonra toz ortadan kalkıyor. Ankara’da gördüğümüz yerden kaynaklanan toz bulutuydu. Bu İstanbul’a gelen toz ise Afrika’dan gelen kum fırtınasından kaynaklanıyor. Ankara’daki ile İstanbul’daki toz farklı.

“GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAK”

Jet akımları yarından itibaren tozu ortadan kaldıracak. Bugün sıcaklıklar 5-6 derece daha artacak. Mevsim ortalamasının 2-3 derece yukarısına çıkacak. İstanbul’da 15-16 dereceleri göreceğiz. Bu ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara’nın güneydoğusunda dolu ihtimali daha fazla. Çanakkale-Bozcaada civarlarında bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YURDA GERİ DÖNÜYOR! İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Yarın 16-17 derecelik sıcaklıklar, kuvvetli şekilde düşüş sağlayacak. 13-14 derecelik ani düşüşler meydana gelecek. Türkiye’nin çoğu yerinde kuvvetli lodos fırtınası var. Yarın hava hızlı şekilde soğuyacak ve kar yağışı geri dönecek. Yağışlar çarşamba, perşembe günü de devam edecek hatta cumaya da sarkabilir. Kıyı Ege, kıyı Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde kar yağışı olacak. İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Anadolu’da 2-3 günlük bir kar yağışı olacak.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İBB AKOM’dan yapılan uyarıda, “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, “İstanbul’da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

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