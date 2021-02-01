Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor

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Son dakika… AKOM’dan İstanbul için uyarı! Sibirya’dan geliyor

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından dün gece İstanbul’un bazı bölgelerinde toz etkisiyle çamurlu yağmur görüldü. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki çamurlu yağmurun nedenini açıkladı ve Ankara’daki toz bulutuyla bir benzerlik göstermediğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, salı günü yurda kar yağışının döneceğini söyledi ve “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunu yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) soğuk hava ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.

İşte CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

ANKARA’DAKİ TOZ BULUTU İSTANBUL’DA YAŞANIR MI?

Çok kuvvetli olmasa da toz taşınımı vardı. Bugün ve yarın da İstanbul’da hafif de olsa toz var. Yarından sonra toz ortadan kalkıyor. Ankara’da gördüğümüz yerden kaynaklanan toz bulutuydu. Bu İstanbul’a gelen toz ise Afrika’dan gelen kum fırtınasından kaynaklanıyor. Ankara’daki ile İstanbul’daki toz farklı.

“GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAK”

Jet akımları yarından itibaren tozu ortadan kaldıracak. Bugün sıcaklıklar 5-6 derece daha artacak. Mevsim ortalamasının 2-3 derece yukarısına çıkacak. İstanbul’da 15-16 dereceleri göreceğiz. Bu ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara’nın güneydoğusunda dolu ihtimali daha fazla. Çanakkale-Bozcaada civarlarında bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YURDA GERİ DÖNÜYOR! İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?