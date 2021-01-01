Ünlü oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan, yaklaşık iki yıldır süren birlikteliklerini noktaladığı iddia edildi. Soydan, geçtiğimiz günlerde, “Çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor” demişti.
Burak Deniz ile Didem Soydan’dan ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, ilişkilerini noktaladı.
İkili hakkında daha önce de ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Burak Deniz ve Didem Soydan, paylaştıkları bu fotoğrafla haberleri yalanlamıştı.
Son olarak final yapan ‘Maraşlı’ dizisinde rol alan Deniz ile Soydan, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi.
İkilinin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.