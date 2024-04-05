Somer Şef genç oyuncuyu öperken yakalandı

Masterchef Jürisi Somer Şef kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Aslı Turanlı ile bir restoranda sarmaş dolaş şekilde yakalandı.
Sabahın saatlerinde bir mekândan çıkarak çorbacıya gelen ikili hem sarıldı he de öpüştü.
ASLI TURAN AĞLADI SOMER ŞEF ÖPTÜ
Daha sonrasında ağlamaya başlayan Aslı Turan’ı, Somer Şef alnından öperek teselli etti.
Mekânda iki saat kadar takılan çift çorbalarını içtikten sonra sabahın ilk ışıklarında mekândan ayrıldı.
MAGAZİN MUHABİRLERİNE YAKALANDILAR
Mekandan çıkan ikili magazin muhabirlerine yakalandı. Somer şef burada “İşinizi doğru yapın ne aşkı?” diyerek muhabirlere sitemde bulundu.
ESKİ EŞİNİN ADI DA ASLI
Şef Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlenmiş 20 yıl sonra da eşinden boşanmıştı.
ASLI TURANLI KİMDİR?
1994 doğumlu olan genç oyuncu Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Sonrasında ise oyunculuk eğitimi için gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncu stüdyosundan mezun oldu.
Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan genç oyuncunun Instagram hesabını 428 bin kullanıcı takip ediyor.
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