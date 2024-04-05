Kadir İnanır’ın taburcu olduğu iddia edilmişti

24 Mart Pazar sabahı Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için tedavi altına alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılan 74 yaşındaki oyuncunun iyileştiği hatta taburcu olduğu öne sürülmüştü.

Ünlü oyuncunun eşi Jülide Kural, sosyal medyadan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnanır’ın taburcu olmadığını belirten Kural, usta oyuncunun hastane değiştirdiğini açıkladı.

Kural yaptığı açıklamada, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma durumundan sonra, hastaneden ayrıldıklarını ancak, tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesine yerleştiklerini açıkladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesindeki doktorlara teşekkür eden Kural, Rehabilite süreci ve fizik tedavinin ardından Kadir İnanır ile el ele ziyarete gideceklerini belirtti. 2 Nisan Salı gününden itibaren Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde olduklarını vurgulayan Kural, İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sizlere iyi haber vermekten çok mutluyum. Son derece ince eleyip sık dokuyan, olağanüstü özeni ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi doktorlarımızın insiyatifinde “Her gün her bakımdan biraz daha iyiye gidiyor.” Ama elbette zamana ve sabıra ihtiyacı var. Hep dediğimiz gibi; güçlüdür Kadir İnanır ve ona ulaşan böylesine bir sevgi ve saygıyı hissederken eminim bunu da atlatacaktır.

Ve son bir söz ya da bir gözlem: Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus’un gücü, Paris’in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki! Saygılarımla”