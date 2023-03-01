TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdi

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. İsveç için son kararı Genel Kurul söyleyecek.İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu’nun gündemine ilk olarak 16 Kasım’da gelmişti.

Ancak görüşmeler tamamlanamadı, İsveç hükümetinden taahhütlerle alakalı bilgi istendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu saat 15.00’te bir kez daha İsveç gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını ileterek ancak, “Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik” açıklaması yaptı.

MECLİS’TE SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ

Komisyondaki müzakerelerden sonra oylamaya geçildi. İsveç’in NATO’ya katılım protokolü ile alakalı oy çokluğu ile kabul kararı çıktı. Ancak Meclis’teki süreç henüz tamamlanmadı.

İsveç’in NATO’ya üye olabilmesi için Genel Kurul’un da onay vermesi zorunlu. Ama görüşme takvimi henüz belli değil.

Milletvekillerinin de görüşlerini bildirmelerinden sonra yapılan oylamada İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi. Artık son noktayı Meclis Genel Kurulu koyacak.

TÜM ÜYELERİN ONAYI GEREKİYOR

NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin onay vermesi gerekiyor.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde onay verdi.