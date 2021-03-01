TRT’den harem selamlık sınav açıklaması!

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TRT çalışanlarının ‘Görevde Yükselme Sınavı’ hakkında bazı basın organlarında yer alan ‘TRT’de Harem Selamlık Sınav’ haberleriyle ilgili, kurumdan yazılı bir açıklama yapıldı.

TRT çalışanlarının uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklediği kurum içi ‘Görevde Yükselme Sınavı’ 1260 memur kadrosunda çalışan personelin katılımıyla 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

‘Görevde Yükselme Sınavı’nda harem selamlık uygulaması yapıldığı iddiasıyla ilgili kurumdan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“‘Görevde Yükselme Sınavı’na ilişkin açıklamamız

TRT çalışanlarının uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklediği kurum içi “Görevde Yükselme Sınavı” memur kadrosunda çalışan 1260 personelin katılımıyla 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Görevde Yükselme Sınavı” hakkında bugün bazı basın organlarında yer alan “TRT’de Harem Selamlık Sınav” başlıklı haberlerde birtakım iddialar ortaya atılmıştır.

Sınav düzeni ve soruları TRT Kurumundan bağımsız olarak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir.

Üniversiteye bağlı yerleşkeler ile aynı üniversiteye bağlı gözetmenler eşliğinde gerçekleştirilen sınava ilişkin şu ana kadar Kurumumuza yansıyan herhangi bir şikâyet ve belge yoktur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur”