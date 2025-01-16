SOĞUK HAVA DALGASI TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Bu soğuk hava dalgası, özellikle hafta sonu boyunca hissedilir şekilde Türkiye’yi etkileyecek.

Kar Yağışı Başlıyor!

Meteoroloji, Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlıklarının artacağı, şehir merkezlerinde ise soğuk havanın daha yoğun hissedileceği ifade edildi.

Sıcaklıklar Düşüyor!

Yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 5 ila 10 derece birden düşecek. Soğuk hava dalgası, yurdun batısından doğusuna doğru ilerleyecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hava sıcaklıkları düşecek, yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Uyarıları

Meteoroloji, bu soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Yolda seyahat edeceklerin, kar yağışının etkili olacağı bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği, buzlanma ve don olaylarının görülmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Kar Alarmı

Karadeniz Bölgesi : Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de kar yağışının yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

: Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de kar yağışının yer yer yoğunlaşması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi : Soğuk hava dalgası bu bölgeyi de etkileyecek. Özellikle Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur görülecek.

: Soğuk hava dalgası bu bölgeyi de etkileyecek. Özellikle Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur görülecek. Doğu Anadolu Bölgesi: Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Erzurum, Van gibi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ne Zaman Son Bulacak?

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu bu süreç, birkaç gün sürecek. Ancak, Meteoroloji’nin açıklamalarına göre kar yağışı 20 Ocak’a kadar devam edecek. 21 Ocak itibarıyla hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor.

Sonuç

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Türkiye’nin büyük bir kısmında etkili olacak. Vatandaşların tedbirli olması, yolculuklar sırasında dikkatli olmaları ve soğuk havaya karşı önlemlerini almaları önem taşıyor. Meteoroloji, kar yağışının daha yoğun olacağı bölgelere yönelik özel uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr