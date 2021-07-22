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Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok Oldum

Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok Oldum
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22 Temmuz 2021 - 11:15
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Galatasaray’ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV maçını Hollanda televizyonunda yorumladı. Sneijder, Galatasaray’ın oyunu için ‘Şok oldum’ ifadesini kullandı

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, PSV – Galatasaray maçını yorumladı. Hollandalı yıldızın ülkesinin TV kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sneijder, sarı-kırmızılı takımla ilgili, “Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil.” ifadelerini kullandı.

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