Snejder’den Galatasaray Yorumu: Şok Oldum

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Galatasaray’ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV maçını Hollanda televizyonunda yorumladı. Sneijder, Galatasaray’ın oyunu için ‘Şok oldum’ ifadesini kullandı

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, PSV – Galatasaray maçını yorumladı. Hollandalı yıldızın ülkesinin TV kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sneijder, sarı-kırmızılı takımla ilgili, “Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil.” ifadelerini kullandı.