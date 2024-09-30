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Başkan Murat Sancak’tan olay sözler: Bu parayı getirin, kulübü devredeceğim!

Başkan Murat Sancak’tan olay sözler: Bu parayı getirin, kulübü devredeceğim!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 13:56

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Bodrumspor yenilgisinin ardından tarattarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Mali sıkıntı yaşayan Adana Demirspor’da kötü gidişat sürüyor. Transfer tahtası açılmayan Adana temsilcisi, Süper Lig’in 7. haftasında Bodrumspor FK’ya 3-1 mağlup oldu. 6 yenilgi, 1 beraberlikle son sıraya demir atan Adana Demirspor’da taraftarlar tepkili.

Adana Demirspor’un taraftar grubu olan “Şimşekler” dün yaptığı paylaşımda Başkan Murat Sancak‘ı hedef alarak “Ya hallet, ya devret” ifadelerini kullandı. Başkanı Sancak sosyal medya hesabından tepkilere sert cevap verdi. İşte Sancak’ın paylaşımı:

’50 MİLYON EURO’SU OLAN HEMEN BANA ULAŞSIN’

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50 milyon Euro’su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini avuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin.

 

Başkan Murat Sancaktan olay sözler: Bu parayı getirin, kulübü devredeceğim
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