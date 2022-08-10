Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Slovacko Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya’nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rövanş maçına çıkacak. Mücadelede Karadağ’lı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovacko Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko’yu 3-0 mağlup etti. Galibiyet gollerini Emre Mor ve Lincoln Henrique kaydetti. Slovacko Fenerbahçe Maçı ise 11 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak. Mestsky Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranından canlı izlenebilecek.İLK MAÇIN ÖZETİUEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko’yu konuk etti.Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0’lık skorla kazandı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor’un kaydettiği golle öne geçti.Dakikalar 45+1’i gösterdiğinde ise sahneye Lincoln Henrique çıktı ve frikikten ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı.Maçta son sözü ise 81. dakikada bir kez daha Lincoln Henrique söyledi.Konuk ekip, 48. dakikada Hofman’ın gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Play-off turuna kalmak için önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, 11 Ağustos’ta rakibiyle Çekya’da karşılaşacak.MAÇTAN DAKİKALAR5’inci dakikada Lincoln’ün soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.7’nci dakikada ceza sağası sağında topla buluşan Zajc, rakiplerini geçerek penaltı noktasına kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşundan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 17’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi’nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hincoln Henrique, meşin yuvarlağı Emre Mor’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.45+1’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.48’inci dakika Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann’ın elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hofmann’ı oyun dışında bıraktı.58’inci dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen’de kaldı.81’inci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Bruma’nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lincoln Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 3-0.Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.