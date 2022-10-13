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Arkas Spor’a Kübalı takviye! Angel Suarez Perez…

Arkas Spor’a Kübalı takviye! Angel Suarez Perez…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2022 - 11:31
Arkas Spor’a Kübalı takviye Angel Suarez Perez...

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez’e anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez’e Arkas Spor’da başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Santiago De Cuba’dan transfer edilen 19 yaşındaki voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı giyiyor.

LİGDE RAKİP HATAY

Arkas Spor, yarın 4’üncü haftanın açılış maçında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

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İlk 3 maçını kazanan Arkas 7 puanla 3’üncü sırada, galibiyeti bulunmayan Hatay ekibi ise 2 puanla 13’üncü basamakta yer alıyor.

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