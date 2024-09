Uzat o alnını öpelim Kerem Ohh be!

Nihayet İzlanda’yı yendik.

Siz bakmayın skorun 3-1 olduğuna.

Çok daha farklı bir skoru hakkeden bir futbol sergiledik.

Bir Kerem çıktı sahneye, sahayı dar getirdi İzlanda’ya.

Oysa bu Vikinglere pek şansımız tutmazdı bizim.

Bugüne kadar 13 maç oynamış, sadece 2 kez yenebilmiştik.

Onların ise 8 galibiyeti vardı.

Bu gece o kötü tablonun üstüne sünger çekip, haklı bir galibiyet elde ettik.

Montella Galler maçından çok farklı bir onbirle çıkmıştı sahaya.

En büyük sürprizi de santrforda Umut Nayır’dı.

Özellikle orta sahada ve forvet arkasında Arda, Hakan, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can gibi teknik kapasitesi yüksek bir kadromuz vardı.

Belli ki İzlanda’nın fizik gücüne karşı teknik gücümüzle cevap verecektik.

Verdik de.

Sadece teknik değil, taktik disiplinimizle de verdik.

Özellikle orta sahada ve forvette çok ağır bastık.

Oyunun hakimiyetini hiç bırakmadık.

İyi organize olduk.

Daha 2.dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçtik.

İkinci golü bulmak için atak üstüne atak geliştirdik.

Son vuruşlarda biraz dikkatli olabilseydik, ilk yarıda maçı bitirebilirdik.

Ama zaman zaman da İzlanda’nın fizik gücünü ve duran top becerisini unuttuk.

O unuttuğumuz anlardan birinde 37. dakikada İzlanda bir duran toptan, kornerden Palsson ile beraberliği sağladı.

Bu adamların ilk yarıda kalemize ilk gelişleriydi. Geldiler, golü atıp gittiler.

İlk 45’teki 1-1’lik skor asla oynadığımız futbolun karşılığı değildi.

Ama bizim çocuklar kararlıydı.

Faturayı ikinci yarıda keseceklerdi.

İkinci yarıya Hakan Çalhanoğlu’nun yerine Orhun Kökçü ile başladı takımımız.

Yine üstünlük bizdeydi.

Yine ön alan baskısıyla İzlanda’yı sahasına hapsettik.

Kanatları çok iyi kullandık.

Ve 52.dakikada yine Kerem Aktürkoğlu çıktı sahneye.

Hem de ne çıkış.

Cezaalanı dışından öyle bir gol attı ki, inanıyorum İzlanda’da maçı seyreden İzlandalılar bile şapka çıkardı.

Gecenin yıldızıydı Kerem.

Muhteremdi.

Sahada basmadık yer bırakmadı.

87. dakikada Arda’nın asistinde hat-trick yaparak İzlanda’nın ipini çeken adamdı.

Galibiyetimizde en büyük pay sahibiydi.

Dedik ya, Kerem pek muhteremdi.

80 milyon televizyon ekranında anlından öptü Kerem’i.

Hakkıdır.

Tüm alkışlar onadır.

Gecenin bir başka göz dolduranı Eren Elmalı’ydı.

Milli takımda çok tecrübesi olmamasına rağmen, 40 yıllık milli gibiydi.

Çok çalıştı, çok iyi işler yaptı.

Montella’nın her maça farklı kadrolarla çıkması eleştirilebilir.

Ama her futbolcuya şans vermesi ve her futbolcuyu kazanmaya çalışması takdir edilmelidir.

Bu gece Eren örneğinde olduğu gibi.

Kerem Aktürkoğlu’nun maçtaki muhteşem performansında kendisiyle çok iyi bir ikili olan Eren’in de rolü vardı.

Helal olsun.

Sonuçta eze eze bir galibiyet aldık.

Bakın tabloya.

7’si isabetli 21 şutumuz var.

Topla oynama yüzde 65.

Pas isabetimiz yüzde 86.

Kaçan fırsatlarımız var.

İzmir’in kurtuluş gününde İzmir’de alınan bu galibiyet önemlidir.

Tebrikler bizim çocuklar. Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın!