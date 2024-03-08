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Skandal sahne kadınları ayağa kaldıracak. Kadınları sıraya dizdi ‘köpek gibi havla’ dedi

Skandal sahne kadınları ayağa kaldıracak. Kadınları sıraya dizdi ‘köpek gibi havla’ dedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 13:08
Kanal D’nin ‘Taş Kağıt Makas’ adlı yeni dizide adamın kadınları sıraya dizip, “köpek gibi havla” dediği sahne tepki çekti.

Kanal D’nin ‘Taş Kağıt Makas’ adlı yeni dizisi, tartışmalı bir sahneyle gündeme geldi.

Söz konusu sahnede, dört kadın karakterin sırayla dizilip aşağılandığı ve bu durumun sosyal medyada geniş çapta eleştirilere yol açtığı belirtildi.

Dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi gibi tanınmış isimler yer almakta ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaptığı biliniyor.

Eleştiriler, özellikle bir karakterin kadınlara “Köpek gibi havla!” ve “Köpek gibi iç!” şeklinde emirler verdiği ve bunun kadınları aşağılayıcı bir içerik olarak algılandığı sahneye odaklandı.

İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, bu tür sahnelerin Kadınlar Günü’ne yakın bir zamanda yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu ve dizinin yazarları ile yapımcılarını kınadıklarını ifade etti.

Bu tepkiler, dizinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularındaki duyarlılığa dair soru işaretleri uyandırdı.

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