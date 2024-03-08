Balayından dönen Ebru Gündeş ev kiraladı. Kirası 535 bin TL

Geçtiğimiz hafta davullu zurnalı bir düğünle dünya evine giren Ebru Gündeş, yeni eşi Murat Özdemir, balayından döndü. Gündeş, bir süredir Dubai’de yaşıyor ve yalnızca konserleri olduğu Türkiye’ye geliyordu. Sanatçının yeni eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayacağı öğrenildi.

HAVUZLU VİLLANIN AYLIK KİRASI 535 BİN TL

Yeni evli çift, Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tuttu. Gizlice taşındıkları yeni evlerinin aylık kirasının 17 bin dolar (535 bin TL) olduğu öğrenildi.